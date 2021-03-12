Анна Калашникова объяснила, откуда у нее часы как у Моргенштерна

Москва, 12 марта. Актриса, певица и блогер Анна Калашникова раскрыла происхождение своих роскошных бриллиантовых часов Rolex, которые она демонстрировала в соцсетях.

Знаменитость, часто посещающая различные ток-шоу, хвасталась перед поклонниками шикарным украшением, которое оценивается в 2 миллиона рублей. Фанаты тут же поинтересовались, откуда у Калашниковой взялись такие дорогие часы. Оказывается, Rolex актрисе подарил один из поклонников, личность которого она не раскрывает.

«Сделала недавно грудь пятого размера и сразу получила в подарок дорогущие часы. Такие же, кстати, есть у Моргенштерна», — сообщила певица в комментарии kp.ru.

Таинственный поклонник Калашниковой заказал для нее часы еще в декабре 2020 года. Он хотел, чтобы подарок успели доставить к 8 Марта.

Пару лет назад певица рассказывала, что ей подарили роскошный автомобиль Bentley Bentayga стоимостью 20 миллионов рублей. Машину она получила тоже после пластической операции — тогда артистка увеличила грудь до третьего размера.

На День всех влюбленных избранник Анны Калашниковой устроил ей сюрприз в виде кольца с бриллиантом. Поскольку украшение было спрятано в торте, певица сломала о камень зуб.