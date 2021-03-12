В Боливии предъявили обвинения военным, участвовавшим в перевороте против Эво Моралеса

В Боливии задержан бывший командующий Военно-морскими силами адмирал Флавио Арсе Сан-Мартина, который возглавлял национальную армию в 2019 году. Его подозревают в причастности к государственному перевороту, из-за которого ушел в отставку президент Эво Моралес. Адмирала Арсе обвиняют в подстрекательстве к мятежу и терроризме, сообщает TeleSUR.

Almirante Flavio Arce, jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las FF.AA. que pidió la renuncia a Evo Morales fue aprehendido tras declarar en el caso "golpe de Estado" (nov-2019). Tendrá audiencia de medidas cautelares. El proceso lo promueve ex diputada del MAS. @telesurtv pic.twitter.com/zvJvxADWXC — Freddy Morales (@FreddyteleSUR) March 10, 2021

Об аресте адмирала ВМС рассказал глава Спецподразделения по борьбе с преступностью (FELCC) полковник Альберто Агилар. Арсе в ближайшее время предстанет перед судом, который определит его дальнейший статус.

«Адмирал является одним из обвиняемых, и соответствующие уведомления об этом уже были выпущены», — объявил Агилар.

Уголовное дело против Арсе было возбуждено после жалобы бывшего депутата от «Движения за социализм» (MAS) Лидии Пэтти. Она призвала разобраться в событиях, которые привели к отставке Эво Моралеса в 2019 году.

Высокопоставленные обвиняемые

Боливийские спецслужбы также разыскивают бывшего командующего Вооруженными силами Серхио Карлоса Орельяну Сентельяса. Помимо организации мятежа, Орельяну обвиняют причастности к массовому убийству, которое произошло в городе Сакаба в 2019 году. Тогда из-за жестокого подавления протестов полицией 11 человек были убиты и 78 получили ранения, позже в районе Сенката погибли еще 11 боливийцев и несколько десятков были ранены. Стороны использовали в противостоянии пистолеты, динамит и бутылки с зажигательной смесью.

Позже правозащитная организация при университете Гарварда осудила действия полиции и военных и отметила что правительство Жанин Аньес совершило множественные нарушения прав человека.

По данным Агилара, Орельяна покинул Боливию еще в ноябре 2020 года и находится в Колумбии, он объявлен в розыск.

#11Mar Confirman huida de comandante del gobierno de facto boliviano https://t.co/XKsShYeNim — YVKE Mundial (@YVKE_MUNDIAL) March 11, 2021

Прокуратура Боливии также настаивает на аресте еще одного бывшего командующего вооруженными силами Уильямса Калимана, который тоже в 2019 году публично призывал к отставке Моралеса.

Третий фигурант, которого разыскивают, — бывший сотрудник полиции Владимир Юрий Кальдерон. Прокуратура выдала ордер на его арест. Кальдерона обвиняют в терроризме, попытке заговора и подстрекательства к мятежу. По данным прокуратуры именно он совместно с Серхио Орельяно и гражданским активистом, бизнесменом Луисом Фернандо Камачо осуществляли основную координацию между полицейскими и военными, что и привело в итоге к жесткому подавлению восстаний и последующей отставке Эво Моралеса.

«Прокуратура города Тарихи совместно с FELCC получила ордер на обыск дома Юрия Кальдерона, но его на месте не оказалось», — заявил глава FELCC Альберто Агилар.

Emiten orden de aprehensión contra excomandante Calderón por caso de presunto "golpe de Estado" | Los Tiempos https://t.co/WNVpaOs7b3 pic.twitter.com/f2fxZxRC9W — Los Tiempos (@LosTiemposBol) March 11, 2021

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года после президентских выборов в Боливии высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего лидера Эво Моралеса, несмотря на то что он набрал большее количество голосов — 47,8%, а его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Поводом для отставки послужил доклад Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях во время голосования. После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища у Мексики.

Его место формально заняла оппозиционный сенатор Жанин Аньес, реальную же власть приписывают бывшему главнокомандующему боливийской армией генералу Уильямсу Калиману Ромеро. Именно он потребовал от Эво Моралеса освободить пост президента, чтобы стабилизировать обстановку в стране.

Временное правительство во главе с Жанин Аньес первым делом разорвало дипломатические отношения с Кубой и Венесуэлой и спровоцировало ухудшение отношений с Мексикой и Испанией.

Помимо политических, у военного переворота в Боливии были и сугубо экономические причины. В государстве содержится от 50 до 70% разведанных мировых запасов лития. Этот металл называют «нефтью будущего», потому что от него зависит переход к электромобилям, которые используют литий-ионные аккумуляторы. В связи с повышающимся спросом цена на металл в мире стремительно растет. Если в 1998 году одна тонна лития стоила две тысячи долларов, то сейчас цена может доходить до 20 тысяч. Интерес к боливийскому литию в разное время проявляли США, Франция и другие страны.