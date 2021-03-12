Политолог об успехах вакцинной дипломатии России: «В душе мы должны радоваться»

Москва, 12 марта. Пока следует очень аккуратно говорить о «вакцинной дипломатии» и геостратегических преимуществах, которые могут принести России поставки вакцины «Спутник V» в Европу. Об этом заявил ФАН политолог и журналист Юрий Светов, отреагировав на новость о том, что ряд европейских стран приостановили вакцинацию англо-шведским препаратом AstraZeneca.

По словам политолога, высказывание об использовании вакцины как геостратегического преимущества может быть довольно опасно.

«Это соблазны, которым мы порой поддаемся, — подчеркнул собеседник ФАН. — Сейчас, когда России удалось показать, что у нас высок уровень развития медицинской науки и промышленности, нужно очень аккуратно этим хвастаться. Посмотрите, как аккуратно говорит Владимир Путин. Он говорит, что все вакцины должны работать на общую пользу. Поэтому мы в душе должны радоваться, что наша вакцина оказалась такой успешной».

Журналист отметил, что в настоящее время России необходимо задуматься, как будет обеспечен выпуск отечественной вакцины. Он обратил внимание на то, что многие корпорации, производящие вакцины, столкнулись с тем, что не могут выдавать запрашиваемые объемы доз в нужный срок.

Юрий Светов подчеркнул, что вопрос сертификации «Спутника V» за рубежом остается главной задачей России. По его мнению, следует привлекать общественное внимания к случаям, когда власти других стран пытаются препятствовать сертификации.

«Мы должны понимать, что идет борьба за две вещи — за умы людей в плане помощи их здоровью и за гигантские деньги, — заявил политолог. — И на рынок высокоэффективных современных препаратов мы фактически выходим впервые. Акцент надо делать на том, что мы сделали эту вакцину и готовы поставить ее всем, кто ее захочет».

Ранее власти десяти европейских стран — Австрии, Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литвы, Латвии, Кипра, Болгарии и Люксембурга — объявили о приостановлении вакцинации препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Кроме того, Италия отказалась от одной партии вакцины.