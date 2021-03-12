Россия ведет переговоры с рядом государств по поставкам комплексов С-400 и «Панцирь»

Москва, 12 марта. Россия ведет переговоры сразу с несколькими странами о поставках зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1».

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, российские С-400 и «Панцири» являются хитами продаж. Последние уже доказали свою эффективность при борьбе с беспилотниками.

«Причем эта оценка не только наша, она есть в официальном докладе НАТО. Самое главное — наша техника, особенно «Панцири», показала себя очень эффективно в ходе антитеррористической операции в Сирии», — сказал Шугаев.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству также добавил, что сейчас поступает большое количество заявок от иностранных покупателей. Все они прорабатываются. «Панцирями» интересуются порядка десяти покупателей, «Триумфами» — порядка пяти.

ЗРС С-400 привлекает зарубежных покупателей, что вызывает недовольство США. Ранее Вашингтону пришлось отказаться от санкций против Индии из-за покупки С-400, чтобы не потерять свои позиции в Азии.