Энн Хэтэуэй и Роберт Дауни — младший могут стать худшими актерами 2020 года

Лос-Анджелес, 12 марта. Имена худших актеров 2020 года будут оглашены за день до вручения кинопремии «Оскар» — 24 апреля. В список номинантов на этот «титул» попали Роберт Дауни — младший и Энн Хэтэуэй.

Звание худшего актера года Дауни-младший может получить за главную роль в приключенческом фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Обладательницей антипремии «Золотая малина» с большой вероятностью может стать и Энн Хэтэуэй, неудачно сыгравшая в детективе «Последнее, чего он хотел» и фэнтези-комедии «Ведьмы».

В номинации «Худший актер года» также оказались Адам Сэндлер, сыгравший в фильме «Хэллоуин Хьюби» и исполнители главных ролей в польской эротической картине «365 дней» Анна Мария Сиклуцка и Микеле Морроне.

Фэнтези-мелодраму «Чудо-женщина: 1984» номинировали на «Золотую малину» как «худший ремейк, сиквел или подделку». Ранее студия Warner Bros. выдвинула этот фильм на «Оскар». Сиквел будет претендовать на премию во всех категориях.