Глава ФСВТС уверен, что Турция продолжит закупать российские С-400 вопреки давлению США

Москва, 12 марта. Анкара не поддастся давлению США в вопросе дальнейших закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Такое мнение выразил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, американцы пытаются всеми способами противодействовать поставкам комплексов С-400 российского производства в какую-либо страну, в том числе и в Турцию.

«И слава богу, турецкие наши партнеры сохраняют стойкость и понимают, что это вопрос их национальной безопасности. Я полагаю, что мы будем двигаться дальше», - рассказал Шугаев в эфире телеканала «Россия-24».

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года. Это вызвало большое недовольство со стороны США. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки и приобрести вместо российских комплексов американские Patriot. США даже пригрозили отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 и ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Однако Турция не поддалась давлению и все же приобрела российские С-400.

Как стало известно, Конгресс США внес предложение об исключении Турции из Североатлантического альянса.