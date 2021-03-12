Экс-депутат Рады Ляшко назвал «индийским хламом» вакцину от COVID-19 на Украине

Киев, 12 марта. Бывший народный депутат Верховной Рады Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко оценил препарат Covishield.

Вакцину используют для прививочной кампании в Незалежной, передает портал «Обозреватель». Бывший парламентарий назвал применяемую в стране вакцину индийским хламом.

Количество зараженных инфекцией украинцев резко изменилось. К 11 марта сообщалось о 9084 новых больных коронавирусом. К утру 12 марта этот показатель составил 12 946 человек.

Ранее больше половины украинских медиков, работающих с коронавирусными пациентами, отказались от вакцинации. Они заявили о желании изучить воздействие используемого препарата.