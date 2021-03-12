Пьяный вахтовик в аэропорту Якутии избил полицейского ногами и разорвал ему форму

Мирный, 12 марта. Транспортные следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, избившего полицейского. Как стало известно ФАН, житель Башкирии, работающий вахтовым методом, возвращался в этот момент домой.

Следователи выяснили, что инцидент произошел в аэропорту Мирный 3 марта около 10:00 утра. Трое жителей Башкирии возвращались с работы к себе на малую родину. Во время ожидания самолета мужчины решили расслабиться. Они купили алкоголь и стали его распивать в зале ожидания.

Полицейские сделали им замечание, которое вызвало у троицы раздражение. Они разразились нецензурной бранью в адрес сотрудников. А при доставлении в дежурную часть полиции линейного отдела один из нарушителей спокойствия ударил стража порядка.

«По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 319 («Оскорбление представителя власти») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), — рассказал ФАН старший помощник Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Игорь Медведев.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что нетрезвые вахтовики в Мирном — не редкость.

«Пьянство вахтовиков у нас — обычная штука. Мужчины сильно накачались спиртным. Один из них ранее неоднократно был судим — он-то и поднял дебош. В дежурной части он избил полицейского ногами и порвал ему в клочья одежду. Нарушитель женат и воспитывает малолетних детей», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

В камере предварительного заключения вахтовик протрезвел и взялся за голову. Он попросил у стражей порядка прощения и раскаялся в совершении недостойного поступка. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и примерном поведении. Однако если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.