Почему нефтеносные страны Персидского залива «пересаживаются» на электромобили

Мировые продажи электромобилей выросли на рекордные 38% процентов в 2020 году на фоне общего спада автомобильной промышленности. При этом наиболее примечательные показатели сбыта продемонстрировали страны Персидского залива.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, чем вызван отказ нефтеносных стран Ближнего Востока от бензиновых автомобилей.

Пандемия коронавируса в 2020 году усугубила общие кризисные явления. Доходы и экономическая активность населения основных стран-потребителей снизилась, что отразилось в понижении спроса на множество товаров и услуг. Мировая автомобильная промышленность не стала исключением — к концу года ее показатели упали на 14% по сравнению с 2019-м.

Серьезным падением закончился финансовый год для автомобильной промышленности таких ближневосточных государств, как Саудовская Аравия и ОАЭ. Однако в случае с этими государствами наблюдается интересная тенденция: их население массово пересаживается с бензиновых машин, на электрические.

Как ни странно, пандемия не только не ударила по электромобилям и гибридам, но в некотором смысле оказала поддержку в их распространении. Причиной этого явления является экономическая выгода, причем как текущая, так и будущая.

Ряд исследований сообщает о том, что мировой автомобильный рынок приближается к «критической точке», после которой стоимость покупки и содержания электромобилей будет ниже, чем у бензиновых машин. Переломный момент должен наступить между 2023 и 2025 годами. В ряде государств эта тенденция наблюдается уже сейчас, но пока что это происходит за счет государственной поддержки.

Подобная «смелость» прогнозов связана с тем, что к 2025 году ожидается появление новых, более дешевых и технологически продвинутых литий-ионных аккумуляторов.

В свою очередь, стоимость поддержки электромобилей напрямую зависит от наличия соответствующей инфраструктуры. На территории некоторых благополучных государств она уже существует и успешно развивается, что создает благоприятные условия для распространения подобного типа транспорта.

Many wrongly believe that electric cars are about replacing gas stations with charging stations. But the magic of EVs is that your gas station is at home. With 300 mi range the case of an EV owner needing a charging station will be rare. https://t.co/MpYDTNMEHx