Почему нефтеносные страны Персидского залива «пересаживаются» на электромобили

Мировые продажи электромобилей выросли на рекордные 38% процентов в 2020 году на фоне общего спада автомобильной промышленности. При этом наиболее примечательные показатели сбыта продемонстрировали страны Персидского залива.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, чем вызван отказ нефтеносных стран Ближнего Востока от бензиновых автомобилей.

Общемировая тенденция

Пандемия коронавируса в 2020 году усугубила общие кризисные явления. Доходы и экономическая активность населения основных стран-потребителей снизилась, что отразилось в понижении спроса на множество товаров и услуг. Мировая автомобильная промышленность не стала исключением — к концу года ее показатели упали на 14% по сравнению с 2019-м.

Серьезным падением закончился финансовый год для автомобильной промышленности таких ближневосточных государств, как Саудовская Аравия и ОАЭ. Однако в случае с этими государствами наблюдается интересная тенденция: их население массово пересаживается с бензиновых машин, на электрические.

Как ни странно, пандемия не только не ударила по электромобилям и гибридам, но в некотором смысле оказала поддержку в их распространении. Причиной этого явления является экономическая выгода, причем как текущая, так и будущая.

Ряд исследований сообщает о том, что мировой автомобильный рынок приближается к «критической точке», после которой стоимость покупки и содержания электромобилей будет ниже, чем у бензиновых машин. Переломный момент должен наступить между 2023 и 2025 годами. В ряде государств эта тенденция наблюдается уже сейчас, но пока что это происходит за счет государственной поддержки.

«Государственные субсидии и налоговые льготы уже помогли снизить стоимость электромобилей в некоторых странах, но момент, когда они станут дешевле без субсидий, является ключевым», — сообщил аналитик исследовательской организации BloombergNEF Джеймс Фрит.

Подобная «смелость» прогнозов связана с тем, что к 2025 году ожидается появление новых, более дешевых и технологически продвинутых литий-ионных аккумуляторов.

В свою очередь, стоимость поддержки электромобилей напрямую зависит от наличия соответствующей инфраструктуры. На территории некоторых благополучных государств она уже существует и успешно развивается, что создает благоприятные условия для распространения подобного типа транспорта.

Many wrongly believe that electric cars are about replacing gas stations with charging stations. But the magic of EVs is that your gas station is at home. With 300 mi range the case of an EV owner needing a charging station will be rare. https://t.co/MpYDTNMEHx — Martin Varsavsky (@martinvars) March 8, 2021

Пандемия коронавируса обрушила мировой рынок, но не остановила научно-техническое развитие. В определенных странах именно в 2020 году электромобили стали рентабельнее бензиновых машин. Падение спроса на них снизило конкуренцию для дилеров электротранспорта, чем и обусловлены рекордные показатели роста продаж по итогам года.

Стоит заметить, что в один «прогрессивный» ряд со странами Запада и Восточной Азии встали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. Однако их интерес к электромобилям обусловлен отнюдь не только экономией или заботой об экологии.

Нефть — «прошлый век»

В 2020 году на территории ОАЭ было реализовано 8,5 тысячи электромобилей и гибридов. Схожие показатели продемонстрировала и Саудовская Аравия. Этот факт уже примечателен тем, что цена на углеводородное топливо в указанных странах традиционно находится на низком уровне. Так, в переводе на российскую валюту, стоимость 98-го бензина в Эр-Рияде и Абу-Даби колеблется в пределах 36-38 рублей.

Ключевой момент заключается в том, что цена на электроэнергию в этих странах еще ниже: один километр пути на электромобиле обходится почти в девять раз дешевле, чем на бензиновом эквиваленте. В добавок правительство усиленно развивает сопутствующую инфраструктуру: в одном лишь эмирате Дубай за 2020 год было построено 60 новых зарядных станций. За их использование не взимается плата до конца 2021 года.

Другими мерами по поддержке владельцев электромобилей являются свободный доступ на платные дороги, скидки на ежегодную регистрацию транспортного средства, бесплатная парковка.

Fit out contractor Summertown Interiors continues to adopt sustainable initiatives with the installation of an electric and hybrid car charging station at their Dubai office. Read more on UAE electric vehicle charging stations. https://t.co/i2CdxIgiDJ — Riodel (@Riodel11) May 29, 2019

Однако все это не отменяет высокой текущей стоимости автомобилей, которая будет компенсирована за счет налоговых льгот и экономии на топливе лишь через 6-8 лет.

Своей точкой зрения насчет готовности граждан ОАЭ и Саудовской Аравии приобретать пока еще дорогие электромобили поделился директор дилерского центра EV Lab в Дубае Кевин Чалхуб:

«Пандемия привела к осознанию потребителями того, что коллективные действия могут решить более серьезные проблемы. <…> Такой рост продаж электромобилей во время пандемии просто поразителен. Здесь есть большая готовность платить за предметы роскоши, которыми как раз и являются электромобили».

Возможно, спрос на подобный транспорт со стороны жителей этих стран отчасти объясняется их благополучием и желанием продемонстрировать собственную «сознательность». Официальная же позиция Абу-Даби гласит, что правительство прикладывает усилия по продвижению электромобилей прежде всего ради энергосбережения и защиты окружающей среды. Так, к 2040 году Эмираты намерены сократить общее энергопотребление на 30%, что является частью комплексного плана по обширному отступлению от углеводородной зависимости.

В свою очередь, Эр-Рияд продвигает электромобили из прагматических соображений.

Экономика стран Персидского залива построена, прежде всего, на продаже нефтепродуктов. Однако колебания цен на нефть в последние годы продемонстрировали, что ориентация на экспорт сырья несет в себе существенные риски. В настоящий момент Саудовская Аравия и ОАЭ ищут способы диверсификации экономики с целью снижения зависимости от нефти. В результате была сделана ставка на инвестиции в наукоемкие отрасли.

Саудовская Аравия вкладывает миллиарды долларов в производителя электрокаров Lucid. Один завод этой компании уже практически построен в североамериканском штате Аризона на саудовские средства. На объекте запланировано массовое производство: за 2022 год планируется произвести 20 тысяч машин, а за 2026 год — уже 251 тысячу. При этом плановая мощность объекта — 400 тысяч электромобилей за годовой промежуток. Первая продукция завода начнет поступать на рынок уже этой осенью.

Аналогичное предприятие будет развернуто на территории самого королевства в особой экономической зоне. Вероятно, что для завода будет выбран новый город Неом, сооружаемый как обширный научно-технический комплекс.

Рентабельность превыше экологии

Как можно заметить, Абу-Даби и Эр-Рияд имеют разные взгляды на электромобили. Так, ОАЭ придают им значение всего лишь рядового элемента в большом плане по снижению нефтяной зависимости. В то же время Саудовская Аравия готовится к «критической точке» на мировом авторынке. Перейти этот рубеж саудиты намерены в качестве одного из главных производителей электрокаров. То есть речь идет о частичной замене доходов от продажи нефтепродуктов за счет развития высокотехнологичной отрасли промышленности.

Другие нефтеносные страны региона — Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Оман — имеют существенные внутриполитические и финансовые сложности и не располагают средствами, которые можно было бы вложить в развитие других экономических отраслей. При этом относительно благополучный Кувейт проявляет в этом вопросе пассивность, и не стремится к преобразованию собственной хозяйственной структуры. На этом фоне ожидать резкого роста продаж электромобилей в других государствах региона пока, судя по всему, не приходится.