Многоцелевые истребители МиГ-35С досрочно поставили в российские войска

Москва, 12 марта. Шесть новых боевых самолетов МиГ-35С поставлены в ВКС РФ в рамках гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Минобороны России. Армия ожидала их поступление с 2018 года.

Договор о приобретении шести российских многофункциональных истребителей поколения «4++» предполагал их поставку до 2023 года. Этот контракт был подписан еще в августе 2018 года во время форума «Армия-2018». Объединенной авиастроительной корпорации удалось поставить военные самолеты заблаговременно.

Данный истребитель предназначается для работы на территориях вооруженных конфликтов. МиГ-35С способен эффективно справляться в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

Тем временем, пассажирам московского метро показали закрытую презентацию новейшего истребителя МиГ-35.