Евросоюз планирует расширить санкции из-за «нарушения» прав человека

Брюссель, 12 марта. ЕС работает над расширением рестрикций.

Ограничительные меры планируют ввести из-за якобы нарушения прав человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Евросоюзе.

«Санкции, принятые 2 марта, были первыми, но не последними в рамках глобального режима за нарушения в области прав человека. Совет ЕС работает над включением новых фигурантов в рамках этого режима санкций, которые будут утверждены так скоро, как это возможно», — заявил собеседник издания.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захаров предостерегла Брюссель от введения новых санкций против России. Москва готова ответить на ограничительные меры, которые могут быть применены из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

Суд был вынужден заменить условный срок «берлинского пациента» на реальный. Навальный не раз нарушал предписания до лечения в Германии и после.