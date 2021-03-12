Корабли Балтфлота уничтожили условного противника ракетами «Калибр»

Москва, 12 марта. Корабли Балтийского флота отработали пуски крылатых ракет «Калибр» на фоне учений НАТО в регионе, сообщили в пресс-службе флота.

Стоит отметить, что в учениях приняли участие корабли «Советск» и «Одинцово». Удары выполнялись по условному противнику на поверхности воды у береговой линии.

Кроме того, экипажи боевых кораблей отработали борьбу с авиацией. При этом специально были поставлены радиоэлектронные помехи.

Ранее стало известно, что начался лагерный сбор артиллеристов морской пехоты РФ на Балтийском флоте. Мероприятие пройдет на полигоне Хмелевка в Калининградской области.