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ФАН приглашает журналистов побороться за 100 000 рублей

ФАН приглашает журналистов побороться за 100 000 рублей

ФАН предлагает журналистам побороться за премию «Хорошие новости России», которая вручается дважды год в Санкт-Петербурге. Премия учреждена специально для того, чтобы поощрить и отметить талантливых журналистов, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о нашей стране. Авторы, чьи материалы были опубликованы или вышли в эфир с 1 января по 31 марта, могут подать заявку в одну из пяти номинаций: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Наука и инновации», «Экономика страны или региона» и «Спорт».

Редакция ФАН приглашает коллег принять участие в проекте «Хорошие новости России» и поделиться с читателями историями об интересных личностях, успешных социальных проектах и волонтерстве, репортажами о достижениях российских ученых и спортсменов. Прием от соискателей продлится до 31 марта включительно. Направить заявку можно на почту goodrussia@riafan.ru. Помимо присланных материалов, жюри ФАН предложит и привлечет к участию в отборе обнаруженные в открытом доступе статьи и видеорепортажи. После окончания приема заявок жюри определит номинантов премии «Хорошие новости России» согласно следующим критериям:

  • направленность материала на информационное освещение положительных российских новостей;
  • формирование в общественном сознании конструктивных установок и чувства гордости за Россию;
  • полнота раскрываемых факторов, аргументированность изложения;
  • профессионализм подачи материала и его психо-эмоциональная составляющая;
  • объективность в освещении темы, глубина анализа.

ФАН приглашает журналистов побороться за 100 000 рублей

Списки номинантов будут опубликованы на сайте Федерального агентства новостей 2 апреля. В этот же день стартует и читательское голосование по каждой из номинаций. Ведь именно на основе предпочтений читателей будут определены лауреаты премии «Хорошие новости России». Онлайн-голосование продлится до 14 апреля включительно, а имена лауреатов будут опубликованы 16 апреля. Победитель каждой из номинаций получит денежный приз в размере 100 000 рублей и приглашение на торжественную церемонию награждения, которая состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. Помимо пятерых лауреатов, премию получит и обладатель «Специального приза», его, согласно традиции, выберет жюри.

ФАН напоминает, что подать заявку можно только в одну из пяти номинаций. Ознакомиться с положением премии «Хорошие новости России» и скачать бланк заявки можно здесь. Для получения дополнительной информации необходимо направить письмо по адресу goodrussia@riafan.ru или позвонить по номеру: 8-900-621-60-33.

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