Вашингтон, 12 марта. Экс-спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер потребовал от Киева продолжить «охоту» на олигарха Игоря Коломойского и наказать его за криминальную деятельность.

Правящие элиты Соединенных Штатов предполагают, что ранее принадлежащий олигарху банк не будет выплачивать какие-либо компенсации бывшим владельцам.

«Не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это «Приватбанк», из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков», — сказал Волкер.

Ранее Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Коломойского и запретил ему въезд в США. Принятое решение связано с коррупционной деятельностью олигарха на посту губернатора Днепропетровской области во время президентства Виктора Януковича. Американские политики опасаются, что экс-владелец «Приватбанка» может предпринять попытки по «подрыву демократических процессов» и в настоящее время.

Политолог Сергей Руденко считает, что ограничительные меры против Коломойского привели президента Украины Владимира Зеленского в замешательство.