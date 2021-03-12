Топ-5 самых рейтинговых фильмов Григория Горина

Заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, писателю-сатирику Григорию Горину сегодня исполнился бы 81 год, он скончался в 2000 году в возрасте 60 лет. В честь дня рождения сценариста ФАН выбрал пять его самых рейтинговых фильмов, которые позволят зрителю познакомиться с творчеством драматурга.

Тот самый Мюнхгаузен (1979)

Сложно найти того, кто бы не знал знаменитого барона Мюнхгаузена. Кинолента 1979 года, созданная по сценарию Григория Горина, повествует о жизни, чувствах и смерти героя-путешественника. По сюжету картины Мюнхгаузен всем сердцем желает связать себя узами брака с любимой Мартой, однако не может, так как уже женат. Барона ставят перед серьезным выбором: ему разрешат жениться, если он откажется от своих историй о невероятных путешествиях и признает себя обычным человеком.

Фильм украшен отличным актерским составом. В съемках приняли участие Олег Янковский, Елена Коренева, Инна Чурикова, Александр Абдулов и другие звезды советского кинематографа.

Формула любви (1984)

Легкая музыкальная комедия, созданная по мотивам повести писателя Алексея Толстого «Граф Калиостро». По сюжету картины главный герой в сопровождении своей свиты прибывает в Россию. А дальше разворачивается презабавная романтическая история, которая заставляет графа и его подданных задержаться в российской глубинке.

В картине приняли участие актеры Нодар Мгалоблишвили, который и сыграл графа Джузеппе Калиостро, Елена Валюшкина, Александр Михайлов, Александр Абдулов.

Интересный факт, что изначально в роли графа Григорий Горин видел актера Олега Янковского, однако тот отказался играть экстрасенса из-за суеверий.

О бедном гусаре замолвите слово (1980)

Съемки картины проходили под руководством режиссера Эльдара Рязанова. Для него и всей съемочной группы работа над фильмом стала серьезным испытанием. В Комитете по кинематографии СССР сценарий Григория Горина и Рязанова не принимали, но после длительных бюрократических тяжб работа над ним все же началась. Кроме того, на сюжете картины сильно отразилось вступление советских войск в Афганистан в декабре 1979 года.

Действие фильма разворачивается в городке под названием Губернск. Сюда прибывает граф Мерзляков из Санкт-Петербурга, которому поручено проверить на честность нескольких гусар из полка, оказавшегося в городе в то же время. Здесь и начинается захватывающая история, сдобренная комедией, чувствами и чудесной музыкой.

Главные роли в фильме сыграли актеры Евгений Леонов, Ирина Мазуркевич, Станислав Садальский, Олег Басилашвили, Валентин Гафт.

Убить дракона (1988)

Советская картина в жанре фэнтези по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Действие разворачивается в городе, который уже много лет страдает от нападок хищной рептилии. В схватку с летающим врагом решает вступить рыцарь Ланцелот. Однако его отговаривают от геройского поступка, так как местные не умеют жить по-другому.

Режиссером картины выступил Марк Захаров. Лента очень близка по смыслу и сюжету к пьесе, однако сильно отличаются текст и незначительные детали. Также расходятся и финалы. В пьесе Ланцелот вместе с друзьями решает искоренять Дракона из души каждого жителя города.

Главную роль в фильме сыграл актер Александр Абдулов, в роли Дракона выступил Олег Янковский.

Дом, который построил Свифт (1982)

Фантазийный триллер-детектив, снятый режиссером Марком Захаровым по одноименной пьесе Григория Горина. Фильм расскажет о самом таинственном британском писателе начала XVIII века Джонатане Свифте и доме, который он построил, где ожили персонажи из его книг: лилипуты, великаны и прочие герои.

В основу киноленты вошли реальные события из жизни Свифта, однако картина далека от биографической точности.

Главные роли в фильме сыграли актеры Олег Янковский, Александр Абдулов, Владимир Белоусов, Евгений Леонов, Марина Игнатова.

Знаменитого драматурга Григория Горина нет с нами уже 21 год, но его пьесы и по сей день ставятся на ведущих театральных площадках. Ему было под силу говорить о вечном, чтобы понимал каждый зритель. Человек высочайшей культуры, который оставил после себя множество произведений, актуальных и интересных по сей день.

Ранее режиссер и продюсер Сергей Сельянов накануне российской премьеры фильма «Конек-Горбунок» признался ФАН, что 20 лет мечтал об экранизации сказки Петра Ершова.