Директор «Ленкома» Марк Варшавер сравнил зарплаты артистов в кино и театре

Москва, 12 марта. Директор «Ленкома» Марк Варшавер, сравнив зарплаты в театре и кино, сообщил, что заработок у театральных артистов значительно ниже, чем у снимающихся в фильмах и сериалах актеров.

Умный актер, как считает Варшавер, никогда не променяет театр на кино, несмотря на то, что в кинематографе можно заработать значительно больше. Он убежден, что актер должен играть в театре, поскольку там происходит общение зрителя с артистом.

«Актер все равно должен играть в театре, хоть там и платят в десятки раз меньше, — пояснил директор «Ленкома» в беседе с «Телепрограммой». — Берут на съемки в кино актеров, которые реализованы в театре, которые являются важными артистами. Выгоднее там, где высокое творчество».

По его словам, если в «Ленкоме» актер откажется от работы ради съемок, то второй раз роль ему не предложат. Варшавер убежден, что потерять работу в хорошем драматическом театре никто не хочет. Он констатировал: «Театр не с вешалки начинается, а с режиссера».

Многие актеры говорили, что зарплата в театре действительно небольшая. Например, звезда «Интернов» Кристина Асмус получает 22 тысячи рублей в московском театре имени Ермоловой, а актер Кирилл Нагиев в театре Ленсовета — 20 тысяч рублей.