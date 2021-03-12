Датский писатель выпустит книгу про Скопинского маньяка на русском языке

Москва, 12 марта. Карстэн Графф издаст книгу про известного маньяка Виктора Мохова, который держал в плену двух школьниц и провел 17 лет в тюрьме. Документальный рассказ выйдет в середине марта.

Во время работы над книгой автор общался по переписке с Моховым, который на тот момент отбывал наказание, а также с одной из узниц маньяка — Екатериной Мартыновой, пишет телеканал «360». В произведении будут описаны все моменты, которые произошли с двумя девушками еще в 2000-х в Скопине.

Мужчина удерживал пленниц в подвале, где постоянно насиловал и морил голодом. Одна из школьниц рожала детей, которые потом были подброшены в подъезды. При освобождении девушка была беременна третьим, однако он умер при родах.

Психиатр Евгений Фомин рассказал, почему книга приобретет популярность. По словам эксперта, люди читают такие истории, потому что они позволяют им испытать эмоции, которые в обычной жизни недоступны. Во время просмотра таких фильмов или прочтения таких книг автор заставляет зрителей и читателей буквально присутствовать при действиях маньяка, сочувствовать его жертвам, считает Фомин.

Ранее стало известно, что вышедший на свободу Виктор Мохов не дал согласия на прохождение лечения в местной психиатрической клинике. Как сообщала газета A42.RU, бывший заключенный заявил, что полностью здоров.