Власти Дагестана проверяют законность использования земель в четырех муниципалитетах

Махачкала, 12 марта. Власти Дагестана приступили к масштабной инвентаризации земель республики. Пока специалистами регионального Минимущества обследуются прибрежные территории четырех муниципалитетов, сообщили ФАН в ведомстве. По данным Минсельхозпрода республики, уже выявлены первые нарушения.

В министерстве по земельным и имущественным отношениям отметили, что соответствующее поручение дано руководителем региона. Об их итогах будет доложено через неделю.

«Предварительно поручения даны провести работы по инвентаризации земель прибрежной зоны Каспия на территориях Карабудахкентского, Магарамкентского, Каякентского и Дербентского районов. Результаты работ будут представлены врио Главы региона на заседании 19 марта. В случае дополнительных поручений, работа в этом направлении будет продолжена», — рассказали в пресс-службе Минимущества Дагестана.

Там объяснили, что инвентаризация призвана выявить нарушения на землях, эффективность использования тех или иных территорий. При обследовании применяется спецтехника, в том числе квадрокоптеры.

«Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков. Проводятся работы по фактическому осмотру территорий, с проведением кадастровых работ, когда кадастровый инженер уточняет границы определенного земельного участка и объектов недвижимости на нем, в том числе с привлечением специальной техники для кадастрирования, например, квадрокоптеры для облета территорий», – сообщили в ведомстве.

В региональном Минсельхозпроде ФАН рассказали, что в ходе инвентаризации уже выявлены ряд нарушений в части использования земель отгонного животноводства. Они используются не по назначению, на некоторых участках даже возведены производства по переработке камня.

«В ходе обследования выявлены некоторые нарушения положений республиканского закона «О статусе земель отгонного животноводства». Например, в одном из сел вся скотопрогонная трасса оказалась занята цехами по добыче и переработке камня», — отметили в пресс-службе аграрного ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что, по мнению врио главы Дагестана Сергея Меликова, земельный вопрос в республике существенно тормозит развитие региона. Он отмечал, что элементарное строительство социальных объектов и жилых домов сталкивается с неразберихой вокруг земельных участков.