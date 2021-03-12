Женатый Клим Шипенко дал обещание Муцениеце после слухов об их романе

Москва, 12 марта. Режиссер Клим Шипенко обратился к актрисе Агате Муцениеце после появившихся в СМИ сообщениях о том, что у них якобы роман.

Скандал вокруг отношений женатого кинематографиста и артистки разгорелся после публикации в Сети видео, на котором человек, похожий на Шипенко, щипает Муцениеце за ягодицу. Чтобы развеять сомнения поклонников, актриса записала видеообращение, в котором опровергла сообщения о ее романе с режиссером.

Муцениеце пообещала никогда не заводить отношения с женатым мужчиной. Артистка отметила, что дружит с Шипенко и его женой, а также очень ценит режиссерский талант товарища, поэтому надеется когда-нибудь с ним поработать.

Клим Шипенко не оставил слова актрисы без внимания. Он рассказал в своих Instagram Stories, что сейчас работает над фильмом, съемки которого идут в космосе, но Муцениеце, являющуюся уроженкой Латвии, не допустят к полету из-за двойного гражданства. Однако режиссер пообещал, что актриса обязательно появится в одном из его проектов.

«Теперь как честный человек я уже должен позвать тебя в кино», — написал Шипенко.

Агата Муцениеце в прошлом году развелась с актером Павлом Прилучным, от которого у нее двое детей. Бывший муж артистки недавно раскрыл, с кем он живет после расставания с супругой.