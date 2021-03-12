Путин обсудил с представителями Совбеза ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 12 марта. Президент России Владимир Путин обсуждает обстановку на Ближнем Востоке с представителями Совета безопасности РФ.

Совещание проходит в формате видеоконференции. Основными докладчиками выступили глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и министр обороны Сергей Шойгу.

«У нас сегодня два докладчика: Сергей Евгеньевич Нарышкин и Сергей Кужугетович Шойгу. Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнеров», — сказал российский лидер.