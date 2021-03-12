Депутаты и волонтеры Карачаево-Черкесии высадят деревья в честь женщин-партизанок

Карачаевск, 12 марта. Посадка деревьев в память о женщинах, которые участвовали в партизанском движении при столкновениях за перевалы Главного Кавказского хребта, пройдет в Карачаево-Черкесии 18 марта.

Акция приурочена к Международному проекту «Сад памяти», который был инициирован российским президентом Владимиром Путиным. Решение о высадке деревьев в республике было принято региональным министерством природных ресурсов и экологии. Участие в мероприятии планируют принять не только общественные и волонтерские организации, а также сотрудники минприроды, депутаты Народного Собрания КЧР и администрация округа. Заявку можно оставить на сайте садпамяти2021.рф.

В районе перевалов Главного Кавказского хребта было очень распространено партизанское движение, которое насчитывало примерно 1200 человек. При этом около ста женщин находились в их рядах. В честь героизма партизанок в районе аэродрома в северной части Карачаевска появятся саженцы клена, липы и ясеня.

Организаторы мемориальной акции «Сад памяти» надеются, что с ослаблением ограничений по коронавирусу проект станет еще более масштабным, передает «Ридус». В прошлом году удалось высадить 27 млн деревьев в память о погибших в период войны.

Ранее стало известно, что волонтеры в Прикамье построят первый в России приют для взрослых медведей. На эти цели потребуется около 20 млн рублей.