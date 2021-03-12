Главный приз конкурса «Хорошие новости России» достался журналистке из Курска

Стали известны итоги регулярного конкурса «Хорошие новости России». На суд читателей было представлено 10 публикаций о позитивных событиях в городах России и людях, вдохновляющих своими поступками. По итогам онлайн-голосования победителями стали журналисты из Курска, Тюмени и Мурманска.

Первое место и главный приз в размере 30 тысяч рублей достался корреспонденту телерадиокомпании «Сейм» Наталье Шаланковой. Автор прислала на конкурс репортаж из цикла программ «Миллион друзей». Он посвящен международной выставке кошек «Кубок Черноземья», которая проводится уже 20 лет.

За это время на выставке более пяти тысяч кошек разных пород получили оценки и титулы. Бенгалы, экзоты, британцы, мейн-куны, рэгдоллы, шотландцы, сфинксы, ориенталы, корниш-рексы и многие другие ежегодно соревнуются за право быть лучшим. Нынешняя выставка не стала исключением — на ней было представлено более 200 животных. Кто из них в итоге стал победителем, можно узнать, посмотрев репортаж автора, набравший 38% читательских голосов.

Обладателем «серебра» и денежного поощрения в 20 тысяч рублей стала журналистка газеты «Тюменские известия» Любовь Киселева. Ее публикация «От школьного дворика до парка проектов» понравилась 24% читателей. Автор рассказала о Байкаловской СОШ — учебном заведении, которое из года в год попадает в престижные рейтинги. Здесь самое передовое техническое оснащение и оборудование кабинетов. Но главная ценность — коллектив школы, которому удалось создать творческую атмосферу для учеников. Теперь ребята успешно воплощают в жизнь интересные проекты.

Третье место заняла главный редактор информационного агентства Nord-News Татьяна Баронская. За статью «В Мурманске появилось новое отделение реабилитации и восстановительной медицины» проголосовали 18% читателей. Благодаря открытию в городе отделения реабилитации и восстановительной медицины ММЦ имени Пирогова ФМБА России у людей с ограничениями двигательной активности и пациентов, перенесших осложнения после заболеваний, появилась возможность пройти курс восстановления с применением новейших российских и зарубежных методик. За победу в конкурсе автор получает 10 тысяч рублей.

ФАН поздравляет победителей и благодарит всех авторов за участие. Следующий конкурс «Хорошие новости России» пройдет в мае.

Уже идет прием заявок на соискание премии «Хорошие новости России», которая вручается дважды в год. Лауреаты премии традиционно получают поощрительные призы в размере 100 тысяч рублей и приглашение на вручение награды в Санкт-Петербурге.

Заявку можно отправить по адресу goodrussia@riafan.ru до 31 марта включительно. Ознакомиться с положением премии и скачать бланк можно здесь.