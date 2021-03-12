Эмма Уотсон вышла в свет с новой прической

Вашингтон, 12 марта. Актриса Эмма Уотсон была замечена папарацци в обновленном образе. Знаменитость полностью отошла от прославленного образа Гермионы.

Звезду «Гарри Поттера» перехватили, когда она выходила из ателье. Девушка несколько часов была на примерке, но какой именно наряд заказала знаменитость — неизвестно.

На свежих снимках артистка в сопровождении двух сильных мужчин вышла из ателье по пошиву одежды. Эмма была одета в повседневную одежду — спортивные штаны и серый свитер. На ногах у нее были удобные сандалии. В руках знаменитость несла тарелку с сэндвичем и банку с напитком. Примечательно, что Эмма избавилась от своих локонов — теперь она ходит с короткой стрижкой, немного взъерошенной.

Недавно появились слухи, что Уотсон решила приостановить свою актерскую карьеру, чтобы сосредоточиться на личной жизни. Позднее представитель актрисы опроверг эти сообщения, заявив, что «бездействуют лишь страницы Эммы в соцсетях, но не ее карьера». Последний раз Эмма появилась в кино, исполнив роль в картине «Маленькие женщины», вышедшей в 2019 году.

Сейчас звезда состоит в отношениях с бизнесменом Лео Робинтоном. Журналисты не исключили, что знаменитость хочет создать семью.