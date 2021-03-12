Правительство направит более 1 трлн рублей на детские выплаты

Москва, 12 марта. Свыше 1 трлн рублей будет выделено на выплаты для детей от трех до семи лет в 2021-2023 годах, говорится в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ.

Как уточняется, в 2021 году на выплаты будет направлено 321,5 млрд рублей, в 2022 году — 339,5 млрд рублей, а в 2023 году — 341,7 млрд рублей. Полученные по социальному контракту средства не будут учитываться при назначении выплат детям, подчеркнули в министерстве.

Минтруд уточнил, что единственная квартира, как и дом, у получателей пособия может быть любой площади. Если находящихся в собственности квартир несколько, то малообеспеченными признаются только те семьи, в которых на каждого человека приходится менее 24 квадратных метров жилой площади. Для домов максимальный размер жилой площади составляет 40 «квадратов».

Выплаты на детей от трех до семи лет в России получает 3,4 млн семей с низкими доходами. Семьи, которым была назначена выплата, продолжают получать деньги в течение 12 месяцев со срока назначения, даже если по новым критериям семья перестала подпадать под категорию нуждающихся.

Президент РФ Владимир Путин 10 марта подписал указ, согласно которому размер пособия для семей с детьми будет зависеть от дохода родителей. Размер выплаты может равняться 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.