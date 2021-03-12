Мастер спорта по боксу Богословский разбился в массовом ДТП в Воронеже

Воронеж, 12 марта. Автомобиль с тренером по боксу Сергеем Богословским проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП спортсмен погиб.

Смертельная авария с участием мастера спорта произошла в районе улицы Пеше-Стрелецкая. Поздно вечером водитель Chevrolet Lacetti вместе с Богословским проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В это же время на пересечении улиц появилась другая иномарка. В итоге автомобили столкнулись и задели еще одну машину.

В результате аварии тренер по боксу получил смертельные ранения. Он скончался на месте ДТП до прибытия медиков. Еще два человека были госпитализированы после аварии с многочисленными травмами.

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