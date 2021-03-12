The Drive: Нидерланды будут вынуждены спасать Бельгию в случае нападения противника

Вашингтон, 12 марта. Эксплуатация Бельгией истребителей F-16 Fighting Falcon приостановлена из-за неполадок двигателей F100. Поэтому теперь на Амстердам возлагается дополнительная ответственность.

На данный момент военные самолеты F-16 Fighting Falcon являются основой боевой авиации Бельгии. Поэтому в их отсутствие спасение воздушных широт страны доверено Королевским военно-воздушным силам Нидерландов, передают авторы американского издания The Drive.

Воздушное пространство Люксембурга, Бельгии и Нидерландов подлежит контролю Брюсселя и Амстердама. Поэтому предполагается, что временная «опека» воздушного пространства Королевскими Военно-воздушными силами Нидерландов должна пройти гладко. Точные сроки такого положения дел и возвращения бельгийских истребителей в строй пока что неизвестны.

While technicians work hard to get our vipers airborne asap and the ????????CRC monitors the airspace above BEL 24/7, the @Kon_Luchtmacht will temporarily take over the Quick Reaction Alert #QRA from the @BeAirForce to safeguard the BENELUX skies as from 12 o'clock. #partners pic.twitter.com/VR6eSupGnG — Belgian Air Force???????? (@BeAirForce) March 10, 2021

Ранее сообщалось, что на смену истребителям четвертого поколения F-16 Fighting Falcon Вашингтон планирует выпустить новые боевые самолеты F-35. Однако представитель Конгресса США настаивает на сокращении расходов и направлении имеющихся ресурсов именно на оснащение истребителей F-16.