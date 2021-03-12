Счетная палата разъяснила миллионные расходы Президентского совета ПНС Ливии

Триполи, 12 марта. Счетная палата Ливии обнародовала отчет, согласно которому Президентский совет Правительства национального согласия в 2019 году потратил 37,4 миллиона динаров.

Зафиксировали, что ПНС ежемесячно поступали деньги, точнее зарплаты граждан, прекративших трудовые отношения с советом. Кроме того, Министерство финансов Ливии не знало, что правительство не выплачивало заработную плату уволенным сотрудникам, поскольку ведомство не проинформировали.

Отчет показал, что совет покрывал дефицит по другим статьям бюджета, за счет невыплат денег умершим или вышедшим в отставку. Еще триполитанские власти не подтвердили поступление документов по авизо и не идентифицировали получателей.

Тем временем общие расходы Министерства внутренних дел ПНС за 2019 год составили 2,420 миллиарда динаров, причем ведомство предусмотрело дополнительные 1,3 миллиарда на «обязательства по внутренним тратам».

При этом содержание автомобилей обошлось совету в 12 тысяч динаров, а более миллиона потратили на охранников, которым поручали «особые задачи». Суммарные расходы правительств, базировавшихся в Триполи с 2012 по 2019 года, составили 344 миллиарда динаров.