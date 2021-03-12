Кремль готовит очный сценарий послания Путина Федеральному собранию

Москва, 12 марта. Дата и формат послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, правда ли, что послание может быть оглашено 7 или 8 апреля. Песков не подтвердил информацию, отметив, что никаких конкретных дат пока не называется.

«Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия лично», — пояснил пресс-секретарь главы государства представителям СМИ.

Также Песков не стал отвечать на вопрос, означает ли очный формат, что Путин привился от коронавируса. Представитель Кремля ответил, что президент сам сообщит, когда привьется от COVID-19.

Ранее Песков сообщил, что Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Также на пятницу у президента запланированы международные переговоры в телефонном формате и ряд внутренних встреч.