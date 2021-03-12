Следователи начали проверку по факту изнасилования женщины в лифте под Рязанью

Новомичуринск, 12 марта. Мужчину из Новомичуринска подозревают в изнасиловании женщины в лифте многоэтажного дома, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Заявление об изнасиловании 55-летней жительницы поступило в Михайловский межрайонный следственный отдел от пострадавшей. По ее словам, неизвестный напал на нее в лифте в ночь с 7 на 8 марта и совершил насильственные действия сексуального характера. Полицейским сразу удалось задержать злоумышленника, однако его быстро отпустили. После этого женщина обратилась в полицию еще раз.

Ранее телеканал «360» писал, что трое мужчин изнасиловали школьницу в ее квартире в Петербурге. Малознакомые люди ворвались к ней в дом поздней ночью.