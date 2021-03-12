Командование ВВС США сообщило о получении тяжеловооруженного истребителя F-15EX

Вашингтон, 12 марта. ВВС США в среду, 10 марта, получили «самый вооруженный» самолет в мире — первый тяжеловооруженный истребитель F-15EX Advanced Eagle.

Согласно информации Defense News, в ближайшее время американские военные планируют приступить к летным испытаниям нового самолета. Предположительно, в апреле 2021 года Пентагон получит еще один образец нового истребителя, а к концу 2023 года количество F-15EX в ВВС США возрастет до шести. В общей сложности американское командование планирует закупить до 200 указанных моделей боевых единиц.

Проект модернизации для истребителя-бомбардировщика летом 2018 года представили в Boeing. Отмечается, что после проведения всех необходимых работ F-15EX станет самым вооруженным истребителем в мире — одну из боевых конфигураций оснастят 22 ракетами класса «воздух — воздух», другую — еще восемью в сочетании с 28 корректируемыми авиационными бомбами SDB.

В то же время Россия модернизировала противовоздушную оборону Сахалина новейшими С-400.