Росавиация проведет массовую вакцинацию персонала от коронавируса

Москва, 12 марта. Росавиацию призвали организовать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции авиаперсонала.

Поручение поступило от Минтранса РФ. Прививочную кампанию будут проводить совместно с авиапредприятиями. Планируется обсудить проведение вакцинации и способы стимулирования сотрудником за оперативное участие в прививочной кампании. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе заседания коллегии Росавиации.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России увеличит темпы. Об этом он сообщил во время совещания с членами правительства.