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Росавиация проведет массовую вакцинацию персонала от коронавируса

Росавиация проведет массовую вакцинацию персонала от коронавируса

Москва, 12 марта. Росавиацию призвали организовать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции авиаперсонала.

Поручение поступило от Минтранса РФ. Прививочную кампанию будут проводить совместно с авиапредприятиями. Планируется обсудить проведение вакцинации и способы стимулирования сотрудником за оперативное участие в прививочной кампании. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе заседания коллегии Росавиации.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России увеличит темпы. Об этом он сообщил во время совещания с членами правительства.

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