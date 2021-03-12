Двое мужчин пытались украсть тонну металла с владимирской фермы и попали под суд

Владимир, 12 марта. Расследование о краже 950 килограммов металла с территории фермы завершено. Материалы дела, в котором обвиняемыми выступают два местных жителя, передали в суд.

Сотрудники полиции в ноябре 2020 года получили сообщение о попытке совершения кражи на сельскохозяйственном предприятии во Владимирской области. Представитель фермы рассказал, что видел двух молодых людей, загрузивших в свой автомобиль металлические цепи и транспортеры, ранее использованные на предприятии.

Предполагаемых преступников доставили в отдел полиции, передает газета «Владимирские ведомости». Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение.

В ходе расследования было установлено, что 24-летний мужчина и его 31-летний приятель приехали на ферму, чтобы похитить и сбыть металл, общая масса которого составила 950 кг. Однако хищение удалось предотвратить.