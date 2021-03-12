Венгрия указала на еще одно преимущество российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Будапешт, 12 марта. Власти Венгрии обнародовали контракты на закупку российской вакцины «Спутник V» и препарата от компании Sinopharm. Документы указали на преимущество препарата Центра Гамалеи.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйаш опубликовал контракты на закупку государством противокоронавирусных препаратов. Об этом сообщило венгерское информационное агентство МТI.

Из документа следует, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обошлась венгерскому правительству в 16,71 евро за двухкомпонентную дозу. Стоимость вакцины от китайской компании Sinopharm составила 30 евро за дозу и 5% НДС в пользу государства. Таким образом, «Спутник V» оказался дешевле китайского препарата. Разница в цене составила 13,29 евро без учета НДС.

Всего Венгрия одобрила пять вакцин. Кроме «Спутника V» и препарата Sinopharm, в стране используются разработки американской компании Pfizer и Moderna, а также англо-шведской AstraZeneca. Контракты на закупку этих препаратов опубликованы не были. Венгерские власти призвали Европейскую комиссию опубликовать детали соглашений на поставку вакцин.

Ранее сообщалось, что власти Италии временно останавливают использование вакцины AstraZeneca. Решение связано с появлением сообщений об образовании тромбов у некоторых из вакцинировавшихся пациентов.