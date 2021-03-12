Вернувшегося с «Последнего героя» Шведова удивили новости о его разводе

Москва, 12 марта. Звезда сериала «Склифосовский» Денис Шведов прокомментировал неподтвержденные сообщения о его разводе с актрисой Александрой Розовской.

Артист посетил премьеру фильма «Супернова» и пообщался с представителями СМИ. Шведов признался, что публикации о его разводе вызвали у него смех. Актер, недавно вернувшийся со съемок шоу «Последний герой» в Занзибаре, был крайне удивлен, узнав о «расставании» с женой.

«Сразу спросил у законной своей супруги Саши, что происходит. Она изумленно пожала плечами, посмотрела мне в глаза: «Такого, – говорит, – от прессы не ожидала!»», — поделился артист.

При этом слухи о расставании с женой стали для актера настоящим пиаром. К нему даже стали обращаться знакомые режиссеры с предложением закрутить сюжет на эту тему.

По мнению Шведова, новости о разводе распространили какие-то его недоброжелатели от прессы. Возможно, это произошло, поскольку актер или его жена отказали кому-то в интервью. В комментарии «Экспресс газете» артист отметил, что вообще он очень доброжелательно общается с журналистами и не понимает, кому мог насолить.

Денис Шведов ранее рассказывал, как на него повлияло участие в «Последнем герое». Актер говорил, что на проекте он «усох, перезагрузился» и приобрел новых друзей.