Курильский вопрос: Альгис Микульскис о том, как может ответить на него армия России

Принадлежность Южных Курил не дает покоя Японии с 1945 года. Но, если до недавнего времени беспокойство это выражалось исключительно политическими и дипломатическими методами, то 9 марта с японской стороны прозвучали слова уже не мирного характера. Политолог и бывший дипломат Акио Кавато предложил некий «силовой вариант», связанный с блокированием проливов Лаперуза и Сангарского.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке рассказывает, чем подобные методы чреваты для их японских пользователей.

Начну, пожалуй, с цитаты из статьи, благодаря которой тема притязаний Японии на южную часть российских Курил заиграла новыми красками:

«Что Япония должна сделать сейчас, так это обесценить причину притязаний России. Другими словами — мы должны внушить миру, что Ялтинские соглашения сами по себе не определяли изменений границ, а Соединенные Штаты вообще не передавали четыре северных острова России… А чтобы российское правительство осознало важность решения этой проблемы, например, мы покажем, что пролив Соя и пролив Цугару (основные маршруты снабжения и распределения между материковой частью России и четырьмя северными островами) могут быть закрыты в любой момент».

Если перевести это на понятный всем язык, то японский экс-дипломат своими словами обесценивает итоги Ялтинской конференции 1945 года, которые именно и определяли новую конфигурацию границ после победы над Германией и Японией. А послевоенной географии Дальнего Востока участники встречи и вовсе посвятили отдельный документ, согласно положениям которого СССР получал Южный Сахалин, аннексированный японцами по итогам войны 1905 года, и Курильские острова.

Так что если в Токио не считают Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи Курилами — а там не считают —то это проблема исключительно Токио.

Но самое интересное в этой цитате — не попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны, а угроза перекрыть проливы. Причем не сейчас, а подождав, пока Россия ослабнет в экономическом и военном плане. Почему она должна ослабнуть, Кавато-сан не объясняет. Он просто уверен в этом с чисто самурайским спокойствием.

Однако давайте посмотрим, на чем основываются такие фееричные предложения японского политолога, и обратимся к мнению профессионала — доктора исторических наук, профессора Института стран Востока Анатолия Кошкина:

«Мы видим: Япония, вопреки 9-й статье собственной конституции, которая еще не отменена, по сути дела уже возродила вооруженные силы — они по ассигнованиям занимают сегодня 5-6 место в десятке сильнейших армий мира! Вы только вдумайтесь: расходы на вооружения там превосходят аналогичные расходы таких ядерных держав, как Франция и Великобритания. Поэтому мы не можем спокойно и безответственно относиться к таким процессам».

Пара кликов в Интернете — и что же? Правительство Японии еще в конце 2018 года одобрило пятилетнюю программу перевооружения своих «сил самообороны» на общую сумму в 243 млрд долларов. Чего только в эту сумму ни входит! Тут и 147 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, включая 42 самолета версии B с укороченным взлетом, и беспилотники разных типов, и тяжелые военно-транспортные вертолеты CH-47JA Chinook, и 12 патрульных самолетов Kawasaki P-1… Плюс совершенствование ПВО и усиление орбитальной группировки.

Хорошенькие такие «силы самообороны»!

Что может противопоставить этим «силам» Россия? За ответом я снова обратился к эксперту. Алексей Леонков был категоричен:

«Что можем противопоставить? Всю нашу армию и флот. На Дальнем Востоке сейчас выстроена эшелонированная система противовоздушной обороны, работают системы предупреждения о ракетном нападении. Плюс Тихоокеанский флот, береговая оборона… Заявления этого товарища о том, что они перекроют проливы? Это недалекий товарищ! Он оперирует какими-то эфемерными данными о том, что если Япония что-то сделает, то Америка ей поможет…»

Америка, конечно, называет Японию своим «авангардом», чьими руками она хочет «наводить порядок» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И все американские устремления там направлены, конечно же, на сдерживание Китая. Но мы-то понимаем… Другое дело — боевые качества американского «авангарда». А вот с ними, по словам Леонкова, дела обстоят не очень.

«Сейчас, как бы там японцы ни пытались развиваться — все их силы самообороны, даже при тех количественных характеристиках… Нет, не справятся. К тому же, Япония после 45-го года не участвовала ни в одном вооруженном конфликте. То есть весь их боевой опыт — это опыт, полученный на полигонах. Как бы хорошо они ни стреляли, как бы красиво ни бегали с криками «Банзай!» — это ничто по сравнению с боевым опытом!»

Получается, что «Банзай!» кричать бесполезно? А, Кавато-сан? Получается, что все ваши планы на какие-то там «блокирования проливов» — не более чем лепесток сакуры, гонимый ветром забвения в вечность? Похоже, что именно так все и получается…

На прощание, Кавато-сан, хочу процитировать вам пятистишие вашего великого Исикавы Такубоку:

Сто раз

На прибрежном песке

Знак «Великое» я написал

И, мысль о смерти отбросив прочь,

Снова пошел домой.

Я очень надеюсь, что вы последуете примеру его лирического героя, отбросите мысли о смерти и пойдете, наконец уже, домой. Подальше от русских Курил.