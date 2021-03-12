ВОЗ заявила, что польза препарата AstraZeneca превышает негативные последствия

Москва, 12 марта. Польза вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca превышает негативные данные. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Организация рекомендует продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Сейчас Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводить расследование возможных побочных эффектов после прививки вакциной. При этом на данном этапе прямой связи между проблемами со здоровье вакцинированных и влиянием препарата AstraZeneca не установлено.

До этого сообщалось, что Исландия, вслед за Италией, Данией и Норвегией временно остановили прививочную кампанию вакциной AstraZeneca. Решение принято в целях безопасности.