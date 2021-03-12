Президент РФ одобрил идею о стимулировании добычи сверхвязкой нефти

Москва, 12 марта. Снижение налогового бремени и проработка специальных льгот будут рассмотрены Правительством РФ и Минэнерго по поручению Владимира Путина.

Дополнительные изменения в налоговое законодательство поручили проработать после обращения к президенту РФ во время совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. Совладелец крупной нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов обратился к президенту Российской Федерации с просьбой простимулировать добычу сверхвязкой нефти из-за высокого налогового давления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Владимир Путин, в свою очередь, поручил Правительству РФ совместно с Минэнерго провести работу над этим вопросом.

Алекперов в своем обращении указал, что из-за налоговых изменений в прошлом году снизилась инвестиционная активность, а нагрузка на сектор добычи сверхвязкой нефти возросла в 25 раз.

Путин ранее посоветовал бизнесменам направить инвестиции в Россию, напоминает ФАН.