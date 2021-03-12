Болгария временно отказалась от применения вакцины AstraZeneca

София, 12 марта. Власти Болгарии временно остановили применение вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, пока они не получат письменного подтверждения о безопасности препарата.

Болгария стала восьмой по счету европейской страной, приостановившей вакцинацию этим препаратом из-за сообщений о возможных побочных эффектах. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) должно в письменной форме уведомить Софию, можно ли применять вакцину. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Австрия первой приостановила использование AstraZeneca из-за смерти одной привитой женщины и образования тромбов у другой. Вслед за этим от вакцины на время проверки отказались Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания и Норвегия.

В связи с проблемами в работе глобальной системы снабжения фармацевтической компании AstraZeneca придется на четверть сократить поставки доз вакцин в ЕС — с 40 млн до 30 млн в первом квартале 2021 года.