Агутин впервые за долгое время показал старшую дочь

Москва, 12 марта. Известный российский музыкант Леонид Агутин трогательно поздравил старшую дочь Полину с днем рождения. Он впервые за долгое время разместил фотографию девушки в Instagram.

Первенец появился у Агутина ровно 25 лет назад. Тогда артист состоял в отношениях с балериной Марией Воробьевой. У пары родилась дочь, которой дали имя Полина.

Певец с трепетом относится к старшей дочери и признает: с появлением ребенка он осознал, что стал взрослым человеком и может быть «каким-никаким отцом».

«И потом было все так интересно, но всегда как-то мало, чуть-чуть, иногда… и очень ценно. Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени. Хорошо, что нить, соединяющая нас, крепка. Я тебя люблю очень. Горжусь тобой невероятно. Твоей добротой, красотой и блестящим умом. Все будет хорошо!» — написал Агутин на своей странице в социальной сети.

После расставания с Воробьевой Агутин женился на Анжелике Варум. Артисты вместе уже почти 25 лет. У них подрастает дочь Елизавета, которая появилась на свет в 1999 году.