Предполагаемого кладбищенского грабителя из Петербурга судили за домогательства в Шотландии

Санкт-Петербург, 12 марта. Задержанный за нападения на женщин мужчина уже был судим.

Подозреваемого судили по статье 132 УК РФ. Его задерживали в 15 лет за домогательства к пожилой женщине в Шотландии. Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник ФАН.

Тогда подросток отправился в Шотландию вместе с отцом, он отмечал день рождения. Задержанный и его близкие отрицали причастность молодого человека к инциденту. Однако тогда несовершеннолетнего подростка отправили в Россию и осудили.

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