Труп школьницы нашли в затопленном подвале под Волгоградом

Волгоград, 12 марта. Тело 13-летнего ребенка было обнаружено в заброшенном погребе с водой в поселке Котлубань.

СК Волгоградской области устанавливает обстоятельства гибели школьницы. Известно, что 13-летняя девочка осталась в доме с 18-летним братом без присмотра родителей. Парень пошел ухаживать за животными, а девочка вышла во двор дома на прогулку.

В какой-то момент старший брат попросил сестру помочь по хозяйству, однако в поле зрения ее не оказалось. Самостоятельно найти ребенка ему не удалось. После к поискам пропавшей присоединились уже и вернувшиеся родители. Мама девочки отправилась осматривать сараи, в одном из которых находился заброшенный погреб. Тело было прикрыто досками.

Школьницу извлекли при помощи лестницы, она уже не дышала. Сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка. Известно, что семья характеризовалась как положительная.