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Бывшая партнерша Давы рассказала об их конфликте

Бывшая партнерша Давы рассказала об их конфликте

Москва, 12 марта. Блогер Карина Кросс, которая была партнершей рэпера Давы по съемкам видеороликов для соцсетей, рассказала об их размолвке.

Творческий дуэт Давы, настоящее имя которого Давид Манукян, и Карины Кросс распался довольно давно. Говорили, что между бывшими партнерами разгорелся конфликт, поскольку рэпер некрасиво поступил с девушкой, создававшей для него контент. Недавно Манукян признался, что благодарен Карине Кросс, и назвал себя не очень хорошим другом. Блогер давно хотела услышать слова признательности от экс-коллеги.

«Хотелось, чтобы человек хоть раз сказал спасибо, неважно какими словами. <...> По сути, и конфликта между нами не было, мы просто разошлись, и все начали спрашивать: «Почему?». Потому что нужно уметь быть благодарным», — заявила бывшая партнерша Давы на YouTube-шоу Lovecast.

Недавно блогер Игорь Синяк рассказал, как Манукян некрасиво поступил по отношению к Карине Кросс. Дава и его подруга попали в спецприемник из-за съемок видео прямо на проезжей части. Партнеров задержали на 10 суток, но мать рэпера внесла за него залог. Манукян вышел на свободу, а вот Карина Кросс, по словам Синяка, осталась отбывать наказание.

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