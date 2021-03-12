Неспособность ЕС обуздать коронавирус толкнула страны Европы в сторону «Спутника V»

В России пандемия коронавируса отступает, чего нельзя сказать о Европе. В немалой степени это связано с вакцинацией, успешно реализуемой в нашей стране и откровенно буксующей в государствах Евросоюза. Ответственность за последнее следует возложить на Брюссель. Почему?

На этот вопрос ответил обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию с вакцинацией в Европе.

Провал кампании массовой вакцинации

Российские СМИ 11 марта рассказали о немце Штефане Хайлемане, специально прибывшем из ФРГ в Россию, чтобы вместе со своей семьей вакцинироваться отечественным «Спутником V». Аргументировал свое решение Хайлеман тем, что в Германии вакцинация идет крайне медленно — ждать своей очереди Штефану, его жене и двум детям пришлось бы очень долго. Пример Хайлемана далеко не единичен — «вакцинный туризм» европейцев в Россию набирает обороты…

Прошло чуть более года с начала глобальной пандемии, кардинально изменившей мир, нарушившей международные транзитные пути и устоявшиеся модели развития, а также жизни обычных граждан. К удивлению многих, Европа — законодатель гражданских свобод и эволюционного пути развития — продемонстрировала вопиющую неэффективность в противодействии пандемии. Европейские страны продолжают странный «бег по кругу»: продлеваются или повторно вводятся жесткие карантинные меры, а срок начала по-настоящему массовой вакцинации постоянно откладывается. И это при том, что хоть как-то начать у себя вакцинацию Евросоюз смог еще 27 декабря минувшего года.

На фоне ЕС Россия, начавшая прививать от коронавируса 5 декабря, а уже 18 января перешедшая к вакцинации массовой, смотрится, конечно, намного более выигрышно. Это впечатление еще более усиливается, если вспомнить, что 8 марта Российский фонд прямых инвестиций подписал с одной из компаний соглашение о начале производства отечественной вакцины «Спутник V» в Италии, а 11 марта ту же вакцину зарегистрировали в Иордании, которая стала таким образом 49-й страной, одобрившей «Спутник V».

Между тем кампания по массовой вакцинации в Европе, организованная ЕС, будем честными, полностью провалилась. И без того недостаточные объемы собственных вакцин Евросоюз размазал тонким слоем по «ключевым странам», организовав поставки в количествах от нескольких десятков до сотен тысяч доз, тогда как их необходимое количество исчисляется десятками миллионов. Сейчас средний показатель вакцинации в Европе составляет 8 доз на 100 человек. Это один из самых низких показателей в развитых странах мира. Например, в США, где бесплатного медицинского обслуживания нет как жанра, размах вакцинации достигает 25 доз на 100 человек.

В свою очередь, вопрос качества европейских вакцин стал скандалом мирового уровня. В странах, где распространялась вакцина AstraZeneca, фиксируются множество случаев побочного действия препарата. Порой, как это было в Португалии и Испании, использование этой вакцины приводило к летальному исходу. Обнаружив ее небезопасность, ряд европейских государств начали блокировать ее применение. На 12 марта приостановили использование AstraZeneca Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Норвегия, Италия, Болгария, Кипр и Исландия.

Любопытно, что чиновники ЕС предпочитают не замечать явные проблемы с организацией вакцинации и качеством самих европейских вакцин — хотя, скажем, покупка этих самых вакцин была оплачена из национальных бюджетов заранее и в полном объеме. В национальных СМИ европейских государств поднимается все больше вопросов о недостаточном контроле качества при создании и производстве вакцин, а также непрозрачности процесса заказа и управления поставками, то есть о тех темах, которые чиновники ЕС полностью замкнули на себя.

«Черт с вами, покупайте у русских!»

Закономерный вопрос «Кто виноват в происходящем?» все в более осязаемой форме витал над старушкой-Европой. Ответ на него пришел из-за океана. Американская газета The Wall Street Journal возложила ответственность за творящийся в ЕС вакцинный бардак на… российскую разведку — она якобы вела подрывную деятельность, направленную на преувеличение неэффективности западных вакцин! Срыв сроков поставок в страны ЕС — это, мол, тоже «заслуга» русских.

Кремль, конечно, отреагировал на озвученные претензии.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин. Если мы будем рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на это заявление, нехитрый тезис про «руку Москвы» охотно подхватили в Брюсселе, попутно постаравшись уклониться от обсуждения темы возможной регистрации у себя «Спутника V». По странному стечению обстоятельств, ВОЗ также не внесла российскую разработку в список рекомендуемых вакцин, хотя все необходимые материалы медицинские чиновники получили еще в августе прошлого года. В связи с этим казусом не лишним будет напомнить, что новую вакцину, которую по лицензии AstraZeneca планируют создавать в Индии и Южной Корее, ВОЗ зарегистрировала за неполных два месяца!

Тем временем ЕС и ВОЗ ввели фактическую сегрегацию населения, разделив его по типам вакцин: дорогие — те, что выпускаются в Великобритании и Евросоюзе, и дешевые — те, которые по лицензии планируется производить в Индии и других странах третьего мира. С использованием одной из дешевых вакцин (Covishield) началась вакцинация в Украине, которую провели таким образом «по низшему разряду». Практически сразу это привело к массовому отказу украинцев от вакцинации по причине непрогнозируемых побочных действий индийской «посылки».

Словом, если даже европейские вакцины не демонстрируют высокого качества, то страшно подумать о степени эффективности вакцин для стран «второго сорта».

Все это стало предметом острого политического конфликта. Видя катастрофические последствия дальнейшего промедления с вакцинацией, Чехия, Словакия, Венгрия, Сан-Марино и Люксембург напрямую обратились к России с просьбой предоставить вакцину «Спутник V». Данная инициатива вызвала серьезную «подковерную» склоку в Брюсселе, который, напомним, продолжал отмахиваться от российской вакцины. Однако активная позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Словакии Игоря Матовича и президента Чехии Милоша Земана заставила еврочиновников пойти на попятную.

«Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право, с юридической точки зрения, приобретать вакцины у других поставщиков», — витиевато проинформировал общественность на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Это означало примерно следующее: «Спутник V» Еврокомиссия по политическим соображениям не одобрит, а организовать экстренные поставки эффективных евровакцин она не способна физически. Но если вам так уж хочется жить, черт с вами, покупайте русскую вакцину у Москвы самостоятельно!

Надевропейский паразит и локдауны

Подобная позиция Брюсселя вызывает у европейского населения откровенное непонимание. Социологические опросы показывают глубочайшее разочарование и негодование граждан европейских стран действиями чиновников Брюсселя. Пока те бездействуют, национальные правительства не скрывают своей тревоги от дальнейших экономических потерь из-за пандемии. По ряду данных, месяц карантина обходится европейской экономике в 50 миллиардов евро.

Неудивительно, что Европу раз за разом сотрясают массовые акции населения, протестующего против продления карантинных мероприятий. Одновременно растет недоверие к европейским вакцинам и вакцинации как таковой. Все эти риски, возникшие в результате действий ЕС, несут на себе национальные правительства. Ну, а что же еврочиновники? Они традиционно отмалчиваются, хотя претензии к ним растут прямо-таки лавинообразно.

Судите сами — за год с начала пандемии в Европе не было создано ни одной медицинской инфраструктуры, позволяющей в рамках ЕС обмениваться опытом, материалами и медикаментами. За тот же срок Брюссель не смог сформировать какой-то единой программы изучения вируса и системы его лечения. Отсутствуют общеевропейские программы дотаций и прямой помощи бизнесу. По всей этой проблематике Евросоюз хранит молчание, в период кризиса превратившись (или показав свою истинную сущность) в довольно отталкивающий образ надевропейского паразита, чье существование и ценность не могут объяснить даже сами брюссельские чиновники.

Более того, некоторые европейские политики прямо говорят о наличии заговора между крупнейшими компаниями фарминдустрии и финансового сектора, а также чиновниками ЕС. Ведь все эти персоны и юридические лица во время карантинов получают сверхприбыли, а значит они прямо заинтересованы в максимальном затягивании периода локдаунов.

Получается на самом деле довольно логичная картина: ЕС укрепляет контроль над национальными правительствами через инструменты вакцинации и карантина, и каждый лишний день пандемии приносит фарминдустрии дополнительные сверхприбыли. Ослабленные национальные экономики становятся все более зависимыми от крупных международных банков, которым кризис также принес кратный рост доходов. Все в выигрыше!.. Ну, а жизни простых граждан особо никого не волнуют.

Перейдем к выводам.

Глубокое разочарование европейского населения, а также откровенное недоверие национальных правительств к чиновникам ЕС рождают сильные центробежные процессы, которые впоследствии будут только усиливаться.

Жители европейских стран прекрасно помнят запущенную из Брюсселя кампанию по размещению в Европе масс мигрантов, для которых не было подготовлено ни подобающей инфраструктуры, ни рабочих мест, что спровоцировало резкий рост преступности. Не забыли европейцы и инициированный Евросоюзом рост налогов, очевидные преференции международному бизнесу и финансовому сектору в ущерб среднему и малому бизнесу, а также бессмысленные санкции в отношении России, которые сильно ударили по европейской экономике. И уж, конечно, неэффективная, если не изначально деструктивная, политика ЕС в области вакцинации, тоже останется незаживающей раной в памяти Европы.

Можно предположить, что действия европейских чиновников вскоре станут предметом пристального внимания правоохранительных органов европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии. Также логичным будет предположить, что грядущие годы окажутся временем переосмысления национальными правительствами Европы необходимости сохранения членства своих стран в Евросоюзе. Пример Великобритании показал европейцам, что в современном мире вполне можно существовать и без ЕС. Чем дальше, тем больше этот пример в Европе становится заразительным.