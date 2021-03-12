Спонсирование ФБК через биткоины снизилось с падением активности фонда

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с падением протестной активности практически перестал получать финансирование через биткоин-кошелек. В течение месяца с последней акции на счет организации поступило всего около миллиона рублей, что является ничтожно малым пожертвованием для организации, выведшей ранее за две недели более 11 миллионов рублей со счета.

С момента проведения сотрудниками ФБК последней незаконной акции прошел почти месяц: мероприятие с зажиганием фонариков состоялось 14 февраля. В этот день менеджер сетки штабов Алексея Навального Леонид Волков вывел с биткоин-кошелька штабов 5,5 миллиона рублей по актуальному на тот момент курсу. За последние 30 дней это был самый крупный транш.

После этого на счет ФБК поступило суммарно около миллиона рублей, что в сравнении с прошлыми «пожертвованиями» является ничтожно малой суммой. Однако было несколько донатов, которые на фоне остальных выглядят крупными. Например, чуть более 111 тысяч рублей поступило на кошелек 16 февраля.

Еще 80 тысяч поступило 19 февраля.

Очередной донат был зачислен 4 марта — тогда поступило 407 тысяч рублей.

Однако собранный за месяц миллион рублей не сравним с траншами, поступавшими, пока фонд организовывал серию незаконных акций в «поддержку» Навального. Первая из них состоялась 23 января и прошла в ряде городов РФ, закончившись беспорядками, агрессией в отношении полицейских и уголовными делами против нарушителей закона. За организацию этого митинга фонд получил 6,5 миллиона рублей. При этом большая часть (4,5 миллиона) поступила за день до акции. Через два дня, 25 января, ФБК получил еще 2,5 миллиона рублей.

Следующая акция в поддержку осужденного оппозиционера состоялась 31 января. Тогда ФБК «заработал» миллион рублей, которые поступили на биткоин-кошелек. В день вынесения приговора Алексею Навальному, 2 февраля, фонд организовал еще один несанкционированный митинг, за который в итоге получил 1,6 миллиона рублей.

Суммарно за те акции «Фонд борьбы с коррупцией» получил 11 миллионов рублей. Однако после того, как Волков объявил о завершении уличных протестов, последовало резкое снижение объемов поступающих донатов, что только подтверждает предположение, что приходившие на биткоин-кошелек средства были оплатой организации незаконных митингов.