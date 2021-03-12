Главные преимущества цифрового рубля перечислили в ЦБ РФ

Москва, 12 марта. Цифровую национальную валюту России можно восстановить даже в случае потери устройства, на котором она хранится. Такая особенность будет главным преимуществом новой формы денег.

Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия». По ее мнению, регулятор располагает возможностью создать такую ​​систему, поскольку каждый цифровой рубль будет иметь свой уникальный номер, который позволит восстановить его в случае потери гаджета.

«Но важно посмотреть, как в этом случае избежать мошеннических схем. Мы сейчас над этим работаем», — уточнила она.

По ее словам, ключевым свойством цифрового рубля является то, что он гарантирован ЦБ РФ и будет сохраняться независимо от банка, в котором обслуживается клиент. Кроме того, комментируя тему комиссий, она отметила, что переводы внутри одного финучреждения должны быть бесплатными. Помимо этого не должно быть процента за переводы между физическими лицами в электронной валюте, резюмировала Набиуллина.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что первый прототип платформы для цифрового рубля может быть представлен до конца года. Уже в 2022 году Банк России планирует начать тестирование российской валюты.