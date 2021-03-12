Режиссер «Петрова и Васечкина» о Егоре Дружинине: Испытываю отцовскую гордость

Москва, 12 марта. Режиссер фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» Владимир Алеников поздравил актера и хореографа Егора Дружинина с днем рождения, признавшись ФАН, что испытывает за него отцовскую гордость. В пятницу артисту исполнилось 49 лет.

Режиссер знаменитого советского фильма, с которого начался путь Егора Дружинина в кинематографе, не отказался от возможности передать свои поздравления через ФАН.

«Дорогой Егор! Я от души тебя поздравляю! — сказал собеседник ФАН. — Я всегда радуюсь и очень горжусь, когда слышу, читаю и вижу твои успехи в кино и в театре. Я испытываю невольную, можно сказать, отцовскую гордость за то, что наши судьбы пересеклись и я имею к этому определенное отношение. И всегда жду твоих новых свершений. Я тебя крепко обнимаю и надеюсь, что мы еще не раз посотрудничаем, и опять ты будешь моим хореографом и моим артистом. Обнимаю тебя!»

Егор Дружинин родился 12 марта 1972 года в Санкт-Петербурге. Его отец, Владислав Дружинин, — популярный хореограф, поставивший много спектаклей на сцене Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Егор попал в кино еще будучи ребенком. С картины Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» началась кинокарьера танцора. Отец Егора с детства дружил с Алениковым и был хореографом его фильма. Режиссер кинокартины долгое время не мог найти подходящего юного артиста на роль Васечкина, поэтому обратился к коллегам с просьбой показать своих детей. Владислав Юрьевич привел на кастинг Егора — и режиссер сразу обратил внимание на игру юного Дружинина.

Фильм «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» вышел в прокат в 1983 году, и Егор вмиг стал всесоюзной знаменитостью. Успех картины позволил снять продолжение «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», вышедшее в прокат год спустя.

Егор Дружинин поступил на актерский факультет в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, где познакомился со своей будущей супругой — актрисой и танцовщицей Вероникой Ицкович. В 1994 году он уехал в США, чтобы продолжить обучение. Нью-Йорк радушно принял молодого хореографа, но через шесть лет Егор вернулся в Санкт-Петербург, получив опыт в американской школе.

На родине Дружинин начал работать со звездами шоу-бизнеса, создавая для них запоминающиеся номера. В 2002 году он принял участие в российской адаптации популярного мюзикла «Чикаго». В дальнейшем мюзиклы стали одним из главных направлений в его карьере: Дружинин участвовал в создании номеров в мюзиклах «Двенадцати стульях», «Кошках» и «Продюсерах».

В 2004 году артист стал постановщиком номеров в музыкальном шоу «Фабрика звезд». Работа Дружинина настолько впечатлила авторов проекта, что ему предложили продлить сотрудничество еще на два сезона.

В дальнейшем Егор Дружинин неоднократно становился членом жюри и наставником в телевизионных танцевальных проектах. Среди них — «Танцы» на канале ТНТ, «Танцуют все!» на канале «Россия-1», «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ.

В 2021 году Егор Владиславович снова сел в судейское кресло — на этот раз в телешоу «Танцы со звездами». Вместе с ним выступления конкурсантов оценивали Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Игорь Рудник. За победу боролись Сергей Лазарев, Дмитрий Дюжев, Мария Смольникова, Екатерина Шпица и другие звезды.

Ранее Егор Дружинин рассказал, как попал в фильм «Приключения Петрова и Васечкина».