День работников уголовно-исполнительной системы: от Древней Руси до Александра II

Ежегодно 12 марта в нашей стране отмечают профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции Российской Федерации. Дата для его учреждения была выбрана неслучайно.

Именно 12 марта 1879 года император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

Однако наложение наказаний за преступления началось еще на Руси — в X–XV веках. Суровые меры применялись к ворам. Застав грабителя на месте преступления, его разрешалось убить. Были наказания и для убийц, разбойников и ложных доносчиков.

Наказание в виде тюремного заключения было введено в законодательство при Иване Грозном в 1550 году. Первые попытки определить порядок тюремного управления предпринимались при царе Алексее Михайловиче — отце Петра I. Много сил вложила в создание цивилизованной уголовно-исполнительной системы Екатерина II.

В настоящее время федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных.

Территориальные органы УИС создаются в субъектах РФ. Общая штатная численность персонала составляет 295 968 человек. Их главная задача — оградить законопослушное большинство от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан, в здоровое общество.

Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы отмечается по всей стране 12 марта. В этот день для них проходят различные торжественные мероприятия и концерты.

Лучших работников награждают государственными и ведомственными наградами, поздравляют ветеранов службы и вспоминают сотрудников, кто погиб при исполнении служебного долга. Ведь не секрет, что их работа опасна и связана с риском для жизни.

Кстати, в структуре ведомства действуют восемь организаций высшего профессионального образования, в том числе Академия права и управления в Рязани, три института повышения квалификации, 32 учебных центра, Научно-исследовательский институт УИС, Научно-исследовательский институт информационных технологий. Объединенная редакция ФСИН России издает журналы «Преступление и наказание», «Ведомости УИС» и газету «Казенный дом».

Среди наград ведомства — медали «За доблесть в службе», «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» двух степеней, «Ветеран уголовно-исполнительной системы России». 14 июня 2010 года указом бывшего президента РФ Дмитрия Медведева было учреждено знамя ФСИН РФ.

Количество заключенных в местах лишения свободы в России за 10 лет сократилось на 40%. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко. Глава Минюста напомнил, что на данный момент завершается работа над основным документом стратегического планирования — концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года.

«Мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, — оценочно до 250-300 тыс. человек. Это и уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб», — сказал он.

Чуйченко сообщил, что примерно 188 тыс. осужденных на лишение свободы имеют право на замену этого наказания принудительными работами в исправительных центрах. Для расширения практики привлечения к труду соответствующей категории осужденных предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве на предприятиях.

Ранее ФАН сообщал, что родственники и знакомые фигурантов уголовных дел иногда предпринимают попытки передать им наркотики. Недавно два таких случая были пресечены в СИЗО «Бутырская тюрьма».