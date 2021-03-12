Олешко показал, как изменилась повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек»

Москва, 12 марта. Актер и телеведущий Александр Олешко показал повзрослевшую Екатерину Старшову, сыгравшую Пуговку в сериале «Папины дочки».

Юная актриса воплотила на экране младшую из дочерей Сергея Васнецова. Для многих поклонников сериала Пуговка стала самым запоминающимся персонажем. Олешко, тоже принимавший участие в съемках «Папиных дочек», опубликовал на своей странице в Instagram снимки с изменившейся Старшовой.

«Пуговка осталась только на экране. Екатерине Старшовой уже 19 лет. Она студентка МГУ. Очень интересный человек со своей мечтой, своими целями и задачами», — написал телеведущий.

По словам актера, съемки в «Папиных дочках» стали для Старшовой лишь детским приключением. Олешко пожелал девушке, чтобы у нее все получилось. Подписчики артиста восхитились снимками с изменившейся Пуговкой, а некоторые не смогли узнать ее на фото.

«Даже не узнала ее. Такая настоящая, ненакрашенная даже. Красавица!»; «И все равно мила, как в детстве»; «Катюша очень милая, такая взрослая стала»; «Обалдеть, вначале не узнала! И правда, как быстро время идет», — написали комментаторы.

Поклонников Екатерины Старшовой интересуют подробности ее личной жизни. Еще осенью актриса признавалась, что у нее есть бойфренд, но его имя не назвала.