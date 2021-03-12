Эксперт в области рынка труда оценил предложение сократить рабочую неделю для женщин

Москва, 12 марта. Сокращение рабочей недели для женщин до четырех дней приведет к уменьшению размера заработной платы, что усилит гендерное неравенство.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила ввести для россиянок четырехдневную рабочую неделю. Это может привести к негативным последствиям, считает старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Таких практик в мире нет, поскольку это закрепляет социальную роль женщины в домашнем хозяйстве, что неприемлемо в западных странах. Кроме того, это чистая дискриминация мужчин, что тоже не может быть поддержано развитыми странами», — считает она.

По словам эксперта, уменьшение рабочего времени неизбежно приведет к сокращению зарплат. Рабочая неделя для мужчин же сокращению не подвергнется, таким образом они сохранят уровень своей заработной платы. Специалист предполагает, что разница в доходах может составить до 40%. На сегодняшний день этот разрыв составляет 20% в почасовой оплате и 30% в месячной.

Инициатива была выдвинута Потяевой в четверг, 11 марта. Она подчеркнула, что вопрос о введении четырехдневной рабочей недели обсуждается депутатами Государственной думы РФ.