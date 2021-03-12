Дополнительные силы армии и полиции ЦАР прибыли в Куанго для зачистки города

Куанго, 12 марта. После освобождения города от боевиков бандиты могли скрыться среди мирных жителей. Для выявления радикалов и защиты граждан в населенный пункт отправили дополнительные силы правительственных войск, полиции и жандармерии.

Советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что виновные в преступлениях против жителей страны и правопорядка обязательно предстанут перед судом.

«Для обеспечения безопасности в Куанго прибыло подкрепление армии, жандармов и полиции. Осуществляется патрулирование для выявления бандитов, скрывающихся среди местного населения. Виновные не уйдут от ответственности», — написал политик в Twitter.

Жители Куанго благодарят военнослужащих и российских инструкторов за спасение города от боевиков. Также они рассказали о страданиях, которые им пришлось пережить под гнетом радикалов. Люди признались, что боялись выходить на улицы. Насилию и избиениям подвергались как совсем молодые девушки, так и представители старшего поколения.

Правительственные войска ЦАР на протяжении двух последних месяцев ведут контрнаступление на бандформирования из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). За это время от боевиков освободили десятки населенных пунктов и стратегически важные трассы, соединяющие столицу республики Банги с соседним Камеруном.